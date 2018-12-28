Стало известно, сколько украинцев не одобряют работу Порошенко и Кабмина

Петр Порошенко / Reuters

Солидное количество украинцев не одобряют то, как работает на посту президента Украины Петр Порошенко и недовольны деятельностью Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центра социологических исследований "София"", сообщает портал "Украинские новости".

59.8% респондентов не одобряют работу Петра Порошенко, 22.1% "скорее не одобряют", а 10.7% - "скорее одобряют".К работе Кабинета министров относятся позитивно 6.8% украинцев, а 86.9% респондентов - не одобряют деятельность правительства.

Напомним, ранее проводился опрос, который показал, сколько украинцев считают введение военного положения в стране личной инициативой Порошенко.