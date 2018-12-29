Французский эксперт назвал главный риск для Украины в 2019-м

Для Украины в 2019-м главным риском является более жесткое поведение РФ, полагает французский эксперт / Скриншот видео с сайта facebook.com

В 2019 году для Украины первый риск — более жесткое поведение Российской Федерации, которая будет создавать опасности для всей Европы.

Война между Украиной и РФ может обостриться открыто, рассказал глава парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензе Апострофу.

По словам французского эксперта, для нашей страны очень важно снова и снова показывать способность реформироваться, бороться с коррупцией, достигать большей независимости судебной системы.

"Поскольку мы знаем, что очень многие европейцы, жителей западноевропейских стран, не ставят под сомнение, что Украина является жертвой агрессии России, но считают, что ваша власть очень плохая…", — отметил собеседник.

Читайте такжеГенерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и РоссиейЭксперт добавил, что поэтому очень трудно отстаивать интересы украинского государства.

"Первый риск (для Украины — Ред.) — это более жесткое поведение России, которая будет создавать опасности для всей Европы. Прежде всего, конечно, Украины, потому что война может обостриться открыто, как мы увидели в Азовском море...", — заявил Тензе.

Аналитик подчеркнул, что это могут быть также новые атаки на Донбассе, новое оружие. "ЕС и США могут ответить слабо", — предупредил он. Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.