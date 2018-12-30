Новый Майдан и кровь: наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир

Наследница мольфара прогнозирует новый Майдан / УНИАН

В селе Верхний Ясенив на Гуцульщине жил самый известный мольфар Михаил Нечай, которого называли последним мольфаром Карпат.

Незадолго до смерти он предсказал и судьбу Украины – говорил о разделе и крови, говорится в материале ТСН.

В Верховине первый музей магии уже работает – там есть вещи покойного Нечая и еще одного мольфара Гоя, настоящее имя которого Андрей Атаманюк. Он предрек гибель Москвы и падение ее правителя под землю.

Свой дар он передал внучке – теперь она может диагностировать болезни. Эта мольфарка Ольга живет в двух часах езды от центра Верховины, дома иногда принимает до сотни человек за сутки, но с телевизионщиками она общается впервые.

Пророчествовать соглашается без фамилий, а будущее умеет читать с 11 лет – видит тексты на воде. "Будет еще Майдан, но немного будет и закончится хорошо", - говорит она о выборах. Протесты, говорит, будут иными, а кровь снова прольется.

Читайте такжеДефолт или революция: астролог дал тревожный прогноз на 2019 год

"Будут выборы и прервут. Майдан дальше будет. Будут много раз срывать. Но я не скажу, кто будет. Пусть сами выбирают, я в политику не лезу. Просто мужчина и женщина", - пояснила она.

Мольфарка говорит, что особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года. "Я могу лишь сказать, что война будет два года. Еще добрых два года, но закончится все хорошо у нас в Украине. Через два года начнется улучшение жизни", - вещает она. И добавляет, что Крым вернется, но не в ближайшем будущем, а через много лет.

Напомним, ранее астролог Влад Росс дал неожиданный прогноз на президентские выборы.