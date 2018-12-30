"Очень сложная судьба": астролог рассказала, что ждет Крым

У Крыма очень сложная судьба, спрогнозировала астролог / Reuters

Астролог Людмила Халанская спрогнозировала, что Крым перестанет находиться под контролем Российской Федерации.

У полуострова очень сложная судьба, рассказала эксперт ТСН.

По словам собеседницы, "Крым перестанет быть российским, но он не станет украинским".

"Он претерпевает несколько трансформаций. У него очень сложная судьба", — отметила Халанская.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.