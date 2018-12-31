Новая стройка в Крыму: пророссийские власти отчитались об открытии трассы Таврида

Открыт очередной участок Тавриды / Фото: Instagram/crimeainfogram

В Крыму 31 декабря состоялось открытие 70-километрового участка первой очереди новой трассы Таврида, которая в перспективе соединит поселок Батальное и Керчь.

По информации Крыминформ, о завершении определенного этапа строительства отчитались генподрядчики.

Строители уверяют, что сейчас для движения открыта вся первая очередь "Тавриды" протяженностью в 190 километров от оккупированной Керчи до Симферополя.

"31 декабря запущено движение на первом этапе трассы "Таврида" – участке протяженностью 70,8 километра от Керчи до Батального. Ранее на этом отрезке "Тавриды" движение транспорта уже было частично перепущено на новую автодорогу, однако оставались закрытыми обходы Горностаевки, Фонтана, Ерофеевого и Батальной. Сейчас двухполосный участок трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя является доступным для движения транспорта", – сказано в сообщении.

Следует отметить, что запускали участок трассы в три этапа. Сначала был открыт участок от Симферополя до Белогорска, протяженность которого составила 27,5 километра. Затем для движения транспорта был открыт участок трассы "Таврида" протяженностью 85,6 километра от Белогорска до Батального. 31 декабря движение началось на последнем участке – от Батального до Керчи.

Таким образом, сейчас для движения открыта вся первая очередь "Тавриды" протяженностью в 190 километров от оккупированной Керчи до Симферополя. Из-за строительных работ на некоторых участках действует ограничение скорости.

Напомним, СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.