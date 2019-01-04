Тука рассказал рассказал о попытке "купить" Украину за $3 млрд в 2014 году

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В 2014 году РФ предлагала украинским властям взятку в размере $3 млрд.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука в эфире "5 канала".

"В 2014 году эта идея была озвучена на закрытом совещании, на котором предлагался откровенный подкуп, даже обсуждались определенные суммы. Называлась цифра в около $3 млрд, из которых $2 млрд планировали "выкачать" из Януковича, а $1 млрд - "инвестировать". В 2019 году к этому намерению вернутся в президентской кампании в первую очередь, потом - в ходе парламентской кампании", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко задекларировал 548,7 млн грн дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), увеличив задекларированный доход за 2018 год по сравнению с 2017-м почти в 82 раза - до более чем 1,3 млрд гривен.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.