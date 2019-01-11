Расписка на секс: эксперты рассказали об изменениях в интимной жизни украинцев

В Украине расширили понятие "изнасилование" / Sibnet

В Украине с 11 января вступают в силу изменения в в Уголовном кодексе о согласии на секс.

Отныне секс без согласия будет подпадать под статью об изнасиловании, а правозащитники заверили, что так называемая расписка на секс – выдумка, сообщает Канал 24.

"Не может быть расписка о том, что лицо дает согласие на сексуальные действия, это нонсенс. Я считаю, что это попытка нивелировать и принизить значение этого закона", – убеждена Галина Федькович, юрист ОО "Женские перспективы".

С появлением новых норм уходит в прошлое стереотип о "супружеском долге": если жена или муж не хочет заниматься сексом, принуждать нельзя. Раньше за такие дела правоохранители и браться не хотели.

Криминалисты отметили, что в любом случае факт изнасилования все равно должно быть доказанным. А вот юристы опасаются, ведь есть вероятность, что количество мошенников, которые могут прибегать к шантажу, увеличится.

Предусмотрена теперь уголовная ответственность и для женщин-насильниц. Такие случаи хоть и редко, но случаются. Если вину докажут, то за изнасилование мужчины женщина может загреметь за решетку на пять лет.

Как рассказал Фактам доктор юридических наук, соавтор научно-практического комментария к вышеуказанным изменениям законодательства, профессор Николай Хавронюк, перед сексом расписку о согласии партнера требовать не нужно.

По его словам, согласие на интим устанавливается на основании совокупности доказательств.

"Ведь криминально-процессуальные нормы никто не отменял. Понятно, что доказательствами отсутствия согласия могут быть гематомы, другие телесные повреждения, свидетельствующие о сопротивлении жертвы насилия. Также порванная одежда или следы взаимодействия одежды пострадавшего и насильника, которые устанавливаются при помощи экспертизы. Или свидетели, которые слышали крики. Это все нюансы криминалистики. И они всегда имеют значение для доказательства факта отсутствия согласия", - подчеркнул он.

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Хавронюк подчеркнул, что всегда есть обстоятельства, которые граничат с преступлением, поэтому для осуждения за изнасилование, как раньше, так и сейчас, нужны доказательства факта физического или психического насилия.

"Или доказательства того, что пострадавший находился в состоянии, которое не позволяло ему дать добровольное согласие. Это может быть наличие в крови жертвы определенных веществ, которые свидетельствуют, что она была в бессознательном состоянии. А доказательствами физического насилия могут быть следы на теле, на одежде. Если только оторванная пуговица и больше ничего — я думаю, что таких доказательств для суда будет недостаточно", - пояснил эксперт.

Он также объяснил нюансы относительно домашнего насилия.

"Например, жена жалуется своим родителям на то, что периодически муж угрозами, шантажом или силой вытягивает из нее якобы согласие на секс. В таком случае возможна ситуация, когда супруга с родными обращаются в полицию с заявлением: сделайте что-нибудь, потому что муж систематически насилует жену. При этом есть свидетели, которые подтверждают ее страдания. Но, напомню, все доказательства рассматриваются в совокупности.

Дело в том, что статья о домашнем насилии в Уголовном кодексе предусматривает не только конкретные действия. Обязательными признаками состава преступления являются также его последствия, которые обязательно должны наступить. Например, психологического характера. И третий обязательный признак — это систематичность насилия.

Как свидетельствует практика, насилие в семье физического, психологического и экономического характера совершается не три и даже не десять раз, а намного больше до того, как жертва наконец решается подать заявление. За это время накапливается множество доказательств преступления", - добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады усилили наказание за секс с несовершеннолетними.