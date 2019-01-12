Расписка на секс: в Минюсте разъяснили новые правила интима для украинцев

Украинцам разъяснили новые правила секса / Новости планеты

В изменениях в законодательство по вопросу квалификации сексуальных преступлений нет требований по расписке на вступление в половые отношения.

Как говорится в пояснениях, опубликованных на странице Минюста в Facebook, нужно лишь подтвердить, что в начале акта лицо было на него согласно, при этом достаточно получить четкое недвусмысленное согласие партнера.

Кроме того, также указывается, что согласие на секс не распространяется на весь период полового акта, а один из партнеров может в любой момент изменить свое мнение.

"И если в процессе вам сказали "нет", стоит оставить человека в покое", - говорится в разъяснениях.

В то же время изнасилованием теперь считаются любые действия сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего.

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При этом изнасилование жены или мужа, а также бывшего супруга или супруги является преступлением и отягощает ответственность - за это насильнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

И наконец, в Минюсте добавили, что в Украине действует презумпция невиновности, поэтому доказать обстоятельства и отсутствие согласия должна будет сторона обвинения, а доказательствами могут быть показания, вещественные доказательства, документы, выводы экспертов.

/ @minjust.official

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады усилили наказание за секс с несовершеннолетними.