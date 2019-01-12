Супрун разъяснила новые правила секса в Украине на примере чая / 1zoom.ru

Вслед за Минюстом, который объявил, что в изменениях в законодательство по вопросу квалификации сексуальных преступлений нет требований по расписке, за дело просвещения населения в этом вопросе взялась и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

У себя в Facebook она развенчала очередные мифы, искренне удивившись, что "простое понятие "согласие на секс" вызвало столько опасений о массовых надуманных обвинениях в насилии". Заодно она поделилась видео британского мультфильма "Tea consent", в котором на примере с чаем поясняются новые законодательные нормы.

Читайте такжеВ МОЗ посоветовали, как похудеть после праздников"Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же, если лицо было в беспомощном состоянии", – сообщила Супрун.

При этом чиновница акцентировала внимание на том, что насильники теперь будут виноваты не только в том, что не получили однозначного конкретного согласия на секс – но и понесут ответственность за любые унизительные действия в отношении жертвы.

Стоит отметить, что в комментариях к посту люди продолжают негодовать из-за новых правил.

Ранее эксперты рассказали об изменениях в интимной жизни украинцев. С появлением новых норм уходит в прошлое стереотип о "супружеском долге".