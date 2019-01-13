Еще в одной общине Украины из церкви выгнали "московских попов"

В селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Сегодня, 13 января, община села Ворсовка Малинского района, при поддержке Союза ветеранов АТО "Восток", активистов и других неравнодушных граждан не допустила проведения службы в храме села попами московской церкви. Попы провели богослужение и пели на дороге. За ходом событий наблюдали и обеспечивали порядок сотрудники отделения полиции г. Малин. После массового исполнения гимна Украины, мирная акция протеста была завершена", - рассказал местный житель и общественный активист из Малинского района Евгений Купневич на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее представитель УПЦ МП архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) сообщил, что Храм Святителя Николая в с.Ворсовка Малинского райна после схода опечатали.

"Батюшке настоятелю о.Василию даже не позволили в Храм войти. По свидетельству некоторых очевидцев ,собирали подписи и за СЦУ, как оказалось староста и кассир Храма. Батюшку Василия госпитализировали с гипертоническим кризисом, помолитесь кто может", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.