"Готовьте нижнее белье с начесом": вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы

Какой будет погода на Крещение в Украине / Соцсети

Погода в Украине 17 января обещает потепление. Однако вслед за оттепелью украинцам стоит готовиться к резкому похолоданию, предупредила синоптик Наталья Диденко.

У себя в Facebook она сообщила, что в ночь с 16 на 17 января морозы ожидаются на большинстве территории Украины – от -5 градусов до -12 градусов. Исключение составит лишь на западе: здесь будет около 0 градусов.

Днем 17 января потеплеет до +5 градусов. Морозная погода сохранится разве что на востоке и местами в центре – от -1 градуса до -4 градусов.

Погода в Украине 18 января будет теплой: от +1 градуса до +5 градусов днем. Но уже к вечеру столбики термометров начнут опускаться в преддверии нового похолодания.

Погода в Украине на Крещение 19 января будет холодной: от -1-8 градусов днем до -10-18 градусов ночью.

Погода в Киеве

В Киеве 17 января ожидается облачной. Осадки не ожидаются, зато будет сильный ветер. Днем потеплеет до 0 градусов.

В Киеве 18 января будет теплой. Зато Крещение 2019 в Киеве ознаменуется резким похолоданием, и морозы будут только усиливаться.

Ныряльщикам Диденко посоветовала утепляться: "Берите на ныряние в воду исподнее с начесом".

Погода в Украине 17 января: карта

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о погодных неприятностях. В нашей стране местами ожидается сильный ветер, отметили синоптики.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.