"Это полная жопа": Усика и Ломаченко повергло в шок состояние украинских дорог

Василий Ломаченко и Александр Усик

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко раскритиковали чиновников за ужасное состояние украинских дорог, в частности, трассы М-14 "Мелитополь - Одесса".

Соответствующее видео опубликовано в совместном Instagram спортсменов.

"Вот такая дорога под Мелитополем (Запорожская обл) За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии!!! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками!!! Сколько еще можно издеваться над водителями???? Это полная жопа... Кто отвечает за это издевательство, иначе эту дорогу не назвать?!???!! Чиновники ответственные за этот "АД" ОПОМНИТЕСЬ!!! Звук выключил, так как без матов там ехать невозможно", - сказано в подписи к видео.

Колдоебыны часив Чингисхана)

Добро пожаловать в Мелитополь в очередной раз

ася ты еще из Херсона в Кривой Рог не ездил.....По дороге сук,машин 5 с аварийкой...

1000-км доріг Зроблено.. ще 10000 в цьому році.. Дееее Вониии Бл..... ь ці дороги.. Ідіоти Су...а. Сорі за відвертість.. нема слів просто.. Реформатори Бляха.

Это жесть ехал там не давно 600 км 18 часов

Пора менять "ответственных" и не оставить ни одну старую гниду!!! А то новых проказой заразят!!!

Зато без виз...

И что ? Скоро все починят ? Главное, что не с Россией !

Да это полный капец, у нас в Херсонской области по всему компасу такая же х..йня. По другому не назовешь. От одного сто к другому

- пишут пользователи в комментариях к видео.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах Киева построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн (около $141,5 млн).

Предполагается, что коридор соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.