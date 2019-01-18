"Раздевайся, будешь богатырей обслуживать": в ВСУ разразился секс-скандал

Валерия Сикал

24-летняя военнослужащая воинской части А-1358 ВСУ (Хмельницкая обл.) лейтенант Валерия Сикал обвинила командира части полковника Виктора Иванива в сексуальных домагательствах.

С соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию, военную прокуратуру и Военную службу правопорядка, передает портал "20 минут".

По словам Сикал, с января по декабрь 2018 года имело место несколько эпизодов домагательств со стороны Иванива. "Только я пришла в часть, старшие женщины посоветовали мне меньше попадаться командиру на глаза, потому что он любит молоденьких девушек", - рассказала она.

Женщина утверждает, что командир неоднократно угрожал ей "всеми "прелестями" армии" в случае неповиновения. Она привела в пример один из эпизодов, когда во время ночного дежурства Иванив явился к ней с еще одним военным и заявил: "Раздевайся, будешь богатырей обслуживать".

3 января командир приказал ей сесть в его гражданское авто и направился в лес. При этом он все время трогал ее за ноги и грудь. По словам Сикал, он отвез ее в домик в лесу, куда позже приехал еще один мужчина, которого Иванив представил как начальника полиции города Славута. Женщину пытались напоить и принудить к половой связи, однако "встречу" прервал звонок командиру и он был вынужден вернуться в часть.

Сейчас Сикал находится в 30-дневном отпуске по состоянию здоровья - она перенесла операцию на позвоночнике.

Уголовное дело возбуждено по ст. 154 (Принуждение к вступлению в половую связь). При этом в Хмельницкой области заявление у военнослужащей не принимали и она подала его в Виннице.

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