"Уступите место джентльмену": Садовой предложил Тимошенко снять свою кандидатуру

Выборы-2019 / Укринформ

Кандидат в Президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый предложил Юлии Тимошенко снять свою кандидатуру с президентских выборов в его пользу.

"На съезде Юлия Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди - возрождение и развитие. Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 января Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинуло своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на пост Президента Украины во время очередных выборов 31 марта 2019 года.

А партия "Объединение "Самопомощь" 3 января выдвинула лидера этой политсилы Андрея Садового кандидатом в президенты.