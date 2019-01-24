"Мы сексуальны и все нас хотят": Владимир Кличко в Давосе рассказал, почему Украина нужна инвесторам

Вместе со своим старшим братом Виталием, мэром Киева, Владимир выступил на международном форуме в Давосе.
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) вместе со своим братом, не менее известным боксером и мэром Киева Виталием Кличкоhttps://glavred.info/life/10038419-mer-kieva-klichko-poradoval-detey-v-obraze-deda-moroza-na-kvadrocikle.html, в интересном ключе прокомментировал привлекательность Украины для инвесторов.
По мнению Кличко-младшего, Украина и украинцы подвергались много веков агрессии иностранных захватчиков, потому что "мы сексуальны и все нас хотят".
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Напомним, ранее Виталий Кличко расказал о том, что форум в Давосе всегда приносит новые проекты для развития Киева.