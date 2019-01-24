В Давосе хотели арестовать кандидата в президенты Украины за воровство шапок

Игорь Шевченко / Википедия

Кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко едва не арестовала охрана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда он хотел набрать несколько бесплатных шапок.

"На форуме бесплатно раздают шапки и друзья попросили меня привезти несколько. Я проснулся в шесть утра, но уже в это время была большая очередь желающих получить бесплатную шапку. Отстояв в очереди я решил взять сразу четыре шапки, больше совесть не позволяла, но впоследствии решил вернуться и взять еще. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уходить", - написал Игорь Шевченко на своей странице в Facebook.

В результате "сложных дипломатических переговоров", охранник "позволил" Шевченко взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит".

Напомним, 4 января Центральная избирательная комиссия Украины официально зарегистрировала первого кандидата в президенты страны, им стал бывший министр экологии Игорь Шевченко.