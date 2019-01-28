В аннексированном Крыму щедро "ливанули" краски памятник "зеленым человечкам": опубликовано фото

Облитый краской памятник "зеленым человечкам" / crimeapress.info

Памятник "зеленым человечкам", участвовавших в аннексии Крыма весной 2014-го, в центре Симферополя, мужчина под покровом ночи облил красной краской.

Такое сообщение опубликовала "пресс-служба МВД по Республике Крым". Сотрудники "полиции" в Симферополе быстро задержали "вандала", который якобы находился в состоянии "алкогольного опьянения".

Сейчас "правоохранители" решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм".

Напомним, ранее в Крыме россияне заставили детей бить поклоны памятнику "зеленым человечками".