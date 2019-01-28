До +10 градусов и снова снег: синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине на этой неделе обещает спад морозов. Начиная со вторника, атмосферный фронт принесет украинцам оттепель, сырость и плюсовую температуру днем, заверила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 28 января

Погода в Украине 28 января будет преимущественно без осадков. Термометры покажут от -9-10 градусов на и востоке до +8 градусов на юге. На западе порядка +2 градусов.

Погода в Киеве 28 января будет сухой и скользкой. Температура днем составит порядка -4 градусов.

Погода в Украине 28 января: карта

Погода в Украине 29 января

Погода в Украине 29 января принесет дождь со снегом центральным и частично западным регионам страны. При этом минусовые температуры днем ожидаются только на востоке страны, на остальной части Украины – в среднем, прогнозируется +1 градус днем.

Погода в Украине 29 января: карта

Погода в Киеве 29 января будет облачной. Вечером возможен дождь. Термометры покажут до +3 градусов днем.

Погода в Украине 30 января

Погода в Украине 30 января будет еще более теплой, чем накануне. Дождь со снегом по-прежнему прогнозируется в центре и на севере страны, частично заденет юг. Температура днем, в среднем, составит +1 градус.

Погода в Киеве 30 января облачной и дождливой. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Погода в Украине 30 января: карта

Погода в Украине 31 января

Погода в Украине 31 января будет облачной на западе, дождливой на севере и солнечной – на остальной территории страны. На юге обещают до +10 градусов. На остальной части – в среднем, +3 градуса.

Погода в Киеве 31 января будет облачной и дождливой, к вечеру возможен снег с дождем. Термометры днем покажут +2 градуса.

Погода в Украине 31 января: карта

Погода в Украине 1 февраля

Погода в Украине 1 февраля осадки не обещает, но будет облачно с прояснениями. Термометры покажут от +1 градуса на востоке до +5 градусов на западе и +10 градусов на юге.

Погода в Киеве 1 февраля будет облачной. Максимально, на что стоит рассчитывать киевлянам в первым день февраля – это +2 градуса днем.

Погода в Украине 1 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 2-3 февраля будет облачной и сырой. Днем ожидаются небольшие "плюсы", ночью – преимущественно "минусы".

Погода в Киеве 2 февраля будет облачной. Термометры поднимутся максимум до +2 градусов. Погода в Киеве 3 февраля осадков не обещает, но и солнца тоже. Будет чуть теплее, чем в субботу – до +3 градусов.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.