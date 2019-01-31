"Опасные сосульки и ледяные лужи": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие дни формирует теплая влажная воздушная масса из Атлантики.

Причем синоптическая ситуация в обозримой перспективе особо меняться не будет.

"Люблю такие синоптические ситуации, когда, в принципе, можно написать один прогноз и лишь постепенно подставлять разные даты", – отметила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 31 января выдалась теплой, без осадков, но пасмурной.

Погода в Украине 1 февраля

Синоптик прогнозирует, что погода в Украине 1 февраля будет туманной и дождливой, местами возможен мокрый снег.

Читайте также-30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зима"Температура ночью около 0 градусов, а днем, в среднем, +1-4 градуса. Теплее всего в Крыму – до +12 градусов.

Погода в Киеве 1 февраля выдастся теплой и влажной: туман и морось, возможен дождь. Этой ночью около 0 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

"Еще и еще раз напоминаю: теплая погода способствует таянию снега и льда, прилепляет опасные сосульки на крыши домов… Ледяные лужи маскируют лед, можно и шлепнуться прямо в лужу, и промочить ноги", – предупредила Диденко.

Погода в Украине 1 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 2-3 февраля будет облачной. Днем ожидаются небольшие "плюсы", ночью возможны "минусы".

Погода в Украине 2 февраля: карта

Погода в Киеве 2 февраля будет облачной. Термометры покажут от +2 градусов до +5 градусов. Погода в Киеве 3 февраля осадков не обещает. Будет чуть теплее, чем в субботу – до +3-5 градусов.

Погода в Украине 3 февраля: карта

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.