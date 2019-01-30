Хватал рукой за грудь: стало известно о новых домогательствах похотливого полковника ВСУ

Валерия Сикал и Виктор Иванив / Антикор

Еще восемь женщин-военных обвинили командира военной части А-1358 Виктора Иванива в сексуальных домогательствах.

По словам мужа лейтенанта Валерии Сикал, которая подала заявление в полицию на своего начальника, жертвы Иванива боятся признаться в домогательствах полковника публично.

На условиях анонимности одна из возможных жертв рассказала, что Иванив неоднократно предлагал стать его любовницей.

"Предлагал взаимную помощь: он мне, а я ему – в сексуальном плане. Однажды было такое, что подошел ко мне. Когда командир встает, то тоже надо встать. Он подошел, хотел обнять и поцеловать, рукой взял за грудь, я отвернулась и вышла из кабинета", – рассказала пострадавшая.

Как отмечает ТСН, Иванив продолжает выполнять свои обязанности, однако, по словам других военных, уехал в отпуск.

Официально командир женат, хотя живет с другой женщиной. У него трое детей – по непроверенной информации, от разных отношений.

Ранее первый замминистра обороны Украины Иван Руснак заявил, что на сегодня из ВСУ дезертировали 9 тыс. 268 человек.