На Донетчине учителей угрозами и посулами денег агитируют голосовать за Порошенко: опубликовано видео

Избирательные урны / УНИАН

Во всемирной Сети опубликовали видео, снятое в одной из школ на Донетчине, на котором педагогов в открытую агитируют голосовать на президентских выборах-2019 за действующего гаранта Конституции – Петра Порошенко.

Видеоролик выложила местная жительница Елена Скидан. В записи мужчина призывает "правильно и обдуманно" голосовать на выборах, иначе можно "не пройти аттестацию".

Он также говорит, чтобы педагоги на выборы приходили сами и приводили знакомых, поскольку "один благотворительный фонд" обещает платить по 300 гривен за каждого приведенного.

"Мы обязаны поддержать действующего президента", "300 грн от одного благотворительно фонда или будет плохо ", "советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон", − в неприкрыто угрожающем тоже подытожил мужчина.

Напомним, ранее политолог рассказал, как на выборах Порошенко будет использовать админресурс.