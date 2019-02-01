Стало известно о проблемах при создании нового украинского зенитно-ракетного комплекса

Украина создает новый ЗРК / opk.com.ua

Украина не сможет создать подвижный зенитно-ракетный комплекс совместно с немецким концерном Rheinmetall.

Как подчеркнул заместитель главы предприятия Арсенал Александр Клочко, такое решение было принято властями Германии.

"Наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной", — сказал он в интервью Оборонно-промышленному курьеру.

Он отметил, что новый комплекс "был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах", и усложнил возможные воздушные атаки, а немецкий концерн должен был заниматься созданием шасси, а также систем сопровождения и целеуказания для ЗРК.

Клочко подчеркнул, что "после первых десяти сбитых самолетов" этим комплексом потенциальный враг "не очень бы захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе".

Теперь Арсеналу придется разрабатывать комплекс совместно с малыми отечественными предприятиями.

Концерн Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники и вооружения.

Напомним, ранее военный эксперт призвал Украину создать ракету, способную бить вглубь России.