Стало известно о проблемах при создании нового украинского зенитно-ракетного комплекса

Новый ЗРК усложнит возможные воздушные атаки врага.
Украина не сможет создать подвижный зенитно-ракетный комплекс совместно с немецким концерном Rheinmetall.
Как подчеркнул заместитель главы предприятия Арсенал Александр Клочко, такое решение было принято властями Германии.
"Наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной", — сказал он в интервью Оборонно-промышленному курьеру.
Он отметил, что новый комплекс "был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах", и усложнил возможные воздушные атаки, а немецкий концерн должен был заниматься созданием шасси, а также систем сопровождения и целеуказания для ЗРК.
Клочко подчеркнул, что "после первых десяти сбитых самолетов" этим комплексом потенциальный враг "не очень бы захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе".
Теперь Арсеналу придется разрабатывать комплекс совместно с малыми отечественными предприятиями.
Концерн Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники и вооружения.
Напомним, ранее военный эксперт призвал Украину создать ракету, способную бить вглубь России.