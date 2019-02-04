"Поп бежал под гимн Украины": на Прикарпатье со скандалом "отжали" храм УПЦ МП

В Ивано-Франковской области скандалом завершились сборы Богородчаснкой религиозной общины храма Святых Апостолов Петра и Павла.

На опубликованном видео запечатлены острые дебаты, во время которых выступавшие отстаивали свою позицию.

При этом настоятель храма протоиерей Владимир Шувар подчеркивал, что УПЦ МП продолжает действовать в Украине в соответствии с официальной регистрацией.

В свою очередь, депутат Ивано-Франковского областного совета Святослав Никорович подчеркнул, что Московский патриархат пытается рассорить украинцев и насадить свои приоритеты.

"Вот как поп бежал под гимн Украины. Еще нужно что-то кому-то объяснять?. Когда еще в Москве квакали лягушки, в Киеве уже была своя митрополия", - подчеркнул он в Facebook.

В то же время по информации пресс-службы УПЦ МП, никакого перехода религиозной общины не произошло.

По их данным, 206 членов религиозной общины со священником проголосовали за сохранение подчинения Московскому патриархату, а часть общины отправилась крестным ходом в храм, где верующие начали молитвенное стояние.

"Пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ опровергает ложную информацию о переходе религиозной общины с. Богородчаны к ПЦУ", - говорится в сообщении УПЦ МП.

Отметим, что по данным Укринформа, Шувар не может перейти в новую церковь, потому что его сын учится в России.

Ранее в УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.