"Кончайте тихо": в киевском университете преподавателя обвинили в сексуальных домогательствах

Елизавета Квиндт / kp.ua

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко разразился секс-скандал: доцента кафедры биологии Петра Романенко студентки обвинили в сексуальных домогательствах.

В частности, преподавателя обвинили в том, что он позволял себе распускать руки, делал студенткам грязные предложения, а также отпускал скабрезности.

По словам студентки второго курса Елизавета Квиндт, в ночь перед зачетом пьяный Романенко ворвался в комнату к девочкам.

"Обращается ко мне, говорит, что обязательно зачет сдам, раз такая красивая. А потом рассказывает и показывает на пальцах, как правильно делать куннилингус. Из комнаты его вывел дежурный преподаватель", — пишет она.

Клементина собрала рассказы и других студентов — о том, как в разные годы на практике в Каневе Романенко лез к студенткам целоваться на дискотеке, трогал их за ягодицы, клал руки девушкам на колени и неуместно шутил.

Петр Романенко / kp.ua

Также доцента обвинили в том, что он приехал на одну из экскурсий со студентами пьяным в компании друзей.

"От него пахло перегаром, он шатался и бухал водку из горла. Я и еще одна девочка лежали на плечах у моего друга Ивана. Романенко это заметил и сказал: "Ваня, что-то девочки заскучали. Может, ты пойдешь в комнату и сделаешь им куннилингус? Только давайте вы будете кончать тихо, чтобы никто не услышал", — рассказала студеентка под псевдонимом Рина Резник.

После этого случая девушка написала жалобу на доцента, пишет theБабель.

Когда студентки решили лично поговорить с доцентом, он свернул свое поведение на состояние алкогольного опьянения, а затем упал в обморок.

Петр Романенко на выездной практике / kp.ua

В материале отмечается, что Романенко ушел на больничный. По словам директора УНЦ Людмилы Остапченко, у него случился сердечный приступ. Сам же Романенко обвинения в домогательствах отрицает и говорит, что собирается подавать в суд за клевету.

Напомним, ранее похотливого полковника ВСУ обвинили в домогательствах.