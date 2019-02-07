Провели проверку: Выяснились новые детали в секс-домогательствах офицера ВСУ к подчиненной

Виктория Сикал / Соцсети

Обвинения в секс-домогательствах, выдвинутые лейтенантом ВСУ Викторией Сикал против командира воинской части Виктора Иванива частично подтвердились.

Такое сообщение опубликовал портал InfoResist со ссылкой на спикера Военной службы правопорядка ВСУ Сергея Губенко.

"Сикал написала заявление в Хмельницкий зональный отдел 20 декабря прошлого года. В течение месяца продолжалась проверка. Факты, которые она предоставила, были подтверждены частично. Свидетели, которых она указала, были опрошены, но, скажем так, они не подтвердили те обвинения, которые она выдвигала. Лично сам начальник ответил, что таких действий с его стороны не было. Это все, что установила проверка", — заявил он.

По данным Губенко, проверка установила предвзятое отношение к лейтенанту Сикал – в вопросе перехода ее на другое место службы, но речь о секс-домогательствах к военнослужащей не шла.

"Пока в Национальной полиции длится расследование, какие-либо комментарии с нашей стороны в принципе не могут быть обнародованы. Необходимо будет обращать к непосредственно Национальной полиции, потому что они сейчас этим занимаются", — подытожил он.

Напомним, информация о секс-домагательствах офицера ВСУ появилась в СМИ в середине января. Позднее появились новые сведения по этому поводу.