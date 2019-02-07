Под Тернополем пенсионерку будут судить за ложные субсидии

Пенсионерка может попасть в тюрьму из-за субсидии / ukrjurist.com.ua

В полиции Тернопольской области открыли уголовное производство в отношении местной жительницы пенсионного возраста по причине незаконного получения субсидии.

Как сообщается на сайте ГУНП в Тернопольской области, дело инициировано по обвинению в мошенничестве.

Государство обвиняет пожилую женщину в присвоении свыше 20 тысяч гривен субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В материалах дела указано, что женщина получала субсидию, однако скрыла факт приобретения квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен в Ивано-Франковске.

Согласно закону, женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, украинский Кабмин сократил до одного месяца максимальный период задолженности по оплате услуг ЖКХ – для людей, претендующих на субсидии.

Ранее в Кабмине рассказали, когда украинцам начнут платить субсидии деньгами. До этого экс-министр раскрыл самый популярный механизм, по которому украинца не дают субсидии.