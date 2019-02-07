Под Тернополем пенсионерку будут судить за ложные субсидии

7 февраля 2019, 20:11

Женщине грозит штраф, исполнительные работы или ограничение свободы.

счетчик, субсидия, платеж, ЖКХ
Пенсионерка может попасть в тюрьму из-за субсидии / ukrjurist.com.ua

В полиции Тернопольской области открыли уголовное производство в отношении местной жительницы пенсионного возраста по причине незаконного получения субсидии.

Как сообщается на сайте ГУНП в Тернопольской области, дело инициировано по обвинению в мошенничестве.

Государство обвиняет пожилую женщину в присвоении свыше 20 тысяч гривен субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В материалах дела указано, что женщина получала субсидию, однако скрыла факт приобретения квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен в Ивано-Франковске.

Согласно закону, женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, украинский Кабмин сократил до одного месяца максимальный период задолженности по оплате услуг ЖКХ – для людей, претендующих на субсидии.

Ранее в Кабмине рассказали, когда украинцам начнут платить субсидии деньгами.  До этого экс-министр раскрыл самый популярный механизм, по которому украинца не дают субсидии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
наказание полиция пенсионерка уголовное дело мошенничество субсидия Тернопольская область
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:03
"Секс хоть каждый день'': Прославившася стриптизом фигуристка раскованно высказалась об интиме
20:44
"Надо было тащить в больницу": мама Децла озвучила вероятную причину смерти сына.
20:43
Меркель рассказала о зависимости ЕС от "Северного потока-2"
20:22
ЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты
20:11
Под Тернополем пенсионерку будут судить за ложные субсидии
19:39
Всемирный банк посчитал, за сколько десятилетий Украина догонит Польшу и Германию
19:13
Яценюк о принятии парламентом обращения к НАТО: Следующий шаг – план действий для членства в Альянсе
19:03
В Москве похитители украинского авторитета признались в его убийстве
19:00
Макрон не поедет на встречу с Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2" - СМИ Видео
18:28
Генерал-разведчик рассказал, почему Украина сможет вступить в НАТО
18:23
Мэр Днепра негативно высказался о переименовании области
18:12
"За язык вражды и влияние на психику": Нацсовет по телевидению оштрафовал Newsone
17:37
Кабмин сделал более жесткими правила получения субсидий для украинцев
17:19
Поляки делают игру-хоррор про Чернобыль: опубликован трейлер Фото Видео
17:12
"Если его будут звать не Порошенко": эксперт рассказал, как новому президенту сократить тарифы вдвое Видео
17:02
Провели проверку: Выяснились новые детали в секс-домогательствах офицера ВСУ к подчиненной
16:37
Экс-невеста Кличко "избавилась" от ребенка: девочка живет с боксером в Украине Видео
16:30
Луценко извинился за причисление убитых правоохранителей к Небесной сотне
16:11
На Полтавщине осатанелые от бездорожья люди перекрыли трассу: опубликовано видео Видео
15:57
"Точно не Америка": Алексей Панин подтвердил слухи об эмиграции
15:49
"С ума сошли?": Макаревич нещадно обругал российских телепропагандистов
15:21
Прокуратура Крыма обвинила Россию в загрязнении Черного моря
14:52
Рада приняла решение по российским наблюдателям на выборах в Украине Видео
14:49
"Хочется кушать, а нельзя": Алла Пугачева в провокационном наряде пожаловалась на болезнь Видео
14:42
"Не бойтесь РФ": Яценюк призвал НАТО ускорить вступление Украины в Альянс
14:32
Прочь от Москвы: В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда в Россию "пустят под нож"
14:14
У Климкина оценили предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах Видео
14:12
"Я клоун": Зеленский запустил по соцсетям новый челлендж для украинцев
14:05
"Б*я, вибачте, будь ласка": Ирина Луценко опозорилась на трибуне Рады Видео
13:57
Рада поддержала переименование Днепропетровской области Видео
13:50
Евровидение-2019: букмекеры пророчат Украине место в тройке лидеров
13:49
В Житомире девушки-подростки жестоко избили сверстницу Видео
13:49
ЦИК проголосовала за регистрацию Порошенко кандидатом в президенты Видео
13:36
Северный поток-2 под угрозой: Украина нашла неожиданного союзника против Путина Видео
13:29
"Загорланю, как Лепс": Ракицкий объяснил, почему не поет гимн Украины Видео
13:13
Maruv выпустила конкурсную песню для нацотбора Евровидения-2019 Видео
13:00
"Впервые надеюсь, что деньги спизд*т": РФ потратит 2 миллиарда из бюджета на изоляцию интернета
12:36
"Это ты проклял": фанаты Децла с обвинениями обрушились на известного актера Видео
12:30
Предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина, - источник Фото Видео
12:14
"Брак носил формальный характер": в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности
12:01
Рада проголосовала за ориентацию Украины на членство в ЕС и НАТО Видео
12:00
"Смерть машинам": опубликовано видео самой страшной украинской трассы Видео
11:30
"Конченые на всю голову": подростки развлекались швырянием бутылок на головы прохожим Видео
11:28
В откровенном топе и бикини: стройная Вера Брежнева показала горячее пляжное фото
11:26
"Атмосферный фронт сбежал, поджав хвост": украинцев ошарашили прогнозом на конец недели Видео
11:08
"Прощай, собако*б": в сети скандал из-за побега любимого актера Путина в США Видео
10:51
Новая волна потепления: синоптик предупредила о температурных "качелях" в феврале Видео
10:40
Девушка дня Instagram: красотка с казахскими корнями Диана Коркунова Фото
10:13
В Италии погиб известный украинский бизнесмен: стали известны детали трагедии
09:54
Грустные черные лебеди Петра Алексеевича мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться