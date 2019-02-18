"Бандера,вставай": националисты устроили акцию протеста под окнами МВД − онлайн-трансляция

Акция "Бандера, вставай" / кадр из трансляции

Вечером в понедельник, 18 февраля, участники украинских праворадикально-националистических общественных движений устроили в Киеве марш к зданию МВД – в рамках акции "Бандера, вставай".

Мероприятие было устроено как отголосок инцидента с дракой участников организации С14 и полицейских под зданием Подольского районного отдела 9 февраля. Тогда один из правоохранителей крикнул: "Ложись, Бандера!".

Протестующие громогласно требуют, в частности, запретить правоохранителям ношение балаклав, скрывающих лица, а также немедленного проведения профилактической переаттестации сотрудников полиции.

Напомним, ранее кричавшего "Ложись, бандера!" копа арестовали. Однако за него внес залог одиозный украинский политик и кандидат в президенты Илья Кива заплатил кричавшего "Ложись, бандера!".

