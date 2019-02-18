Патриотичный фильм Круты терпит убытки в украинском прокате

Патриотическое кино не пользуется популярностью у украинского зрителя / Фото: скриншот из видео

Нашумевшая украинская кинолента режиссера Алексея Шапарева Круты 1918 провалилась в отечественном прокате.

Согласно официальным данным, бюджет фильма составляет 52 миллиона гривен, половину которых предоставило Госкино. Но за первый уикенд проката удалось собрать 3,6 миллиона прибыли.

В кинотеатрах фильм посмотрели 43 тысячи зрителей, что в масштабах страны чрезвычайно мало. Не помог патриотическому кино даже мертвый сезон, когда на больших экранах затишье и нет значительных премьер. Охотнее зрители идут на весьма посредственные мультфильмы типа Лего-фильм-2, а не на отечественную историческую ленту.

Читайте такжеУкраинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборовДля сравнения, нашумевший фильм Киборги о защитниках Донецкого аэропорта за первую неделю собрал восемь миллионов, а общие сборы составили порядка 19 миллионов гривен. Исследуя динамику, можно спрогнозировать, что Круты, очевидно, за все время проката наберут от семи до девяти миллионов при бюджете в 50 миллионов гривен. Это сделает ленту в плане кассовых сборов одной из самых провальных в современном украинском кинематографе.

В ряде городов, например, в Одессе кинотеатры уже снизили цены на билеты, однако продажи все равно ничтожно малы.

Напомним, украинская кинолента Позывной Бандерас провалилась в кинотеатрах и спустя неделю с начала показов может быть снята с проката из-за низкой посещаемости.