"Три раза - грязное белье": в Сети рассказали о жутком сервисе в фирменном поезде "Укрзалізниці"

Поезд / Facebook / Укрзалізниця

В фирменном поезде № 118 "Буковина" сообщением "Киев – Черновцы" пассажирам выдали грязное постельное белье с пятнами.

Такое сообщение с фотодоказательством опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Ярослав Жаренов.

По его словам, выданная проводником постель все же была постирана, однако пятна так и не были ликвидированы.

Журналисту трижды пришлось возвращать проводнику белье, и всякий раз тот выдавал новые, но все равно грязные комплекты.

"Каким-то образом я собрал из трех комплектов один, далекий от идеала. Проводник ответил, что у него все одинаковые комплекты. На вопрос, почему же тогда стоимость использования белья выросла, а услуги такие же, как были, он ответить не смог", — подытожил Жаренов.

То самое белье / facebook.com/zharienov

Напомним, ранее в поезде "Укрзализныци" произошел скандал, связанным с оральным сексом.