"Голая, следы насилия": в Киеве у метро нашли мертвой женщину

22 февраля 2019, 14:33

Женщине, найденной мертвой в столице, на вид около 35 лет.

В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины
В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины / kiev.informator.ua

В Киеве недалеко от станции метро Черниговская нашли мертвой голую женщину, по предварительным данным, на ее теле были следы насильственной смерти.

В столице женщину обнаружили мертвой в пятницу, 22 февраля, около 06:30, пишет Информатор.

По данным издания, погибшей на вид около 35 лет, ее тело лежало на куртке у забора возле рельсов метро.  

"Предварительно,… а у рта была пена. От чего именно скончалась женщина — будут выяснять правоохранители…", — отмечается в материале.

В Сети уже появились фотографии и видео с места происшествия. Внимание, фото и видео 18+!

  • В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины kiev.informator.ua
  • В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины kiev.informator.ua
  • В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины kiev.informator.ua
  • В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины kiev.informator.ua
  • В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины kiev.informator.ua

Напомним, в начале февраля в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, расположенного по адресу ул. Юрия Ильенко, 7, посреди улицы нашли мертвым мужчину, на теле было много ножевых ранений.

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Киев тело женщина нашли мертвой
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