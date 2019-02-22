"Голая, следы насилия": в Киеве у метро нашли мертвой женщину

В Киеве возле станции метро обнаружили тело женщины / kiev.informator.ua

В Киеве недалеко от станции метро Черниговская нашли мертвой голую женщину, по предварительным данным, на ее теле были следы насильственной смерти.

В столице женщину обнаружили мертвой в пятницу, 22 февраля, около 06:30, пишет Информатор.

По данным издания, погибшей на вид около 35 лет, ее тело лежало на куртке у забора возле рельсов метро.

"Предварительно,… а у рта была пена. От чего именно скончалась женщина — будут выяснять правоохранители…", — отмечается в материале.

В Сети уже появились фотографии и видео с места происшествия. Внимание, фото и видео 18+!



Напомним, в начале февраля в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, расположенного по адресу ул. Юрия Ильенко, 7, посреди улицы нашли мертвым мужчину, на теле было много ножевых ранений.