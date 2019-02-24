Смертельное восхождение: в Карпатах спасли туристов, замерзавших на горе Поп Иван

В Ивано-Франковской области спасатели помогли пострадавшим в горах туристам добраться к месту проживания.

По данным управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сегодня, 24 февраля, по состоянию на 12:30 четверо пострадавших доставлены в урочище Погорилец.

После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту временного проживания.

Отметим, что 24 февраля в 7:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. С подножия на вершину горы направилась спасательная группа в составе 14 спасателей СПСЧ и 5 волонтеров.

Всего привлечено от Управления ГСЧС в области 36 человек личного состава и 5 единиц техники.

Ранее во время восхождения погибли двое туристов, еще двоих с обморожением доставили в областную клиническую больницу.

Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.

Напомним, ранее в Карпатах пропали пятеро туристов, одного из них нашли мертвым.