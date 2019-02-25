В Киеве благодаря пользователям Сети накрыли клепавшую детское порно студию

Ликвидация порностудии / Нацполиция

В столице Украины правоохранители задержали организаторов студии, снимавшей порно с участием детей.

О задержании отрапортовали представители Главка Нацполиции Украины. Интерсно, что внимание правоохранителей к этой порностудии привлекли пользователи скандального сайта-имиджборда Двач.

По словам его владельца, Наримана Намазова, тред, посвященному этому нелегальному бизнесу, появился 12 февраля. Пользователи с помощью программы распознавания лиц SearchFace несовершеннолетних девочек, снимающихся в этих роликах.

Позднее USB-накопитель с доказательной базой, собранной пользователями "Двача", отправили в Нацполицию. 20 февраля было направлено заявление в Интерпол.

По данным полицейских, организатором порностудии оказался 51-летний житель Киева. Бизнес он развернул на деньги иностранца. Мужчина подыскивал несовершеннолетних под видом профессионального фотограф и склонял их к сексу за деньги (от 500 до 1,5 тысячи гривен) на камеру с собой и 22-летним подельником. Полученное видео продавалось через анонимный браузер Tor в Европе, Америке и странах Азии.

Напомним, ранее в Кривом Роге накрыли порностудию с малолетниими моделями.