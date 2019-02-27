В СБУ готовы сажать за контрабанду оружия, но не запчастей

В СБУ считают, что контрабанда запчастей из России - это ничего страшного / Фото: УНИАН

Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков заявил по итогам скандала о хищениях в оборонной сфере, что по действующему украинскому законодательству привлечь к уголовной ответственности можно только за контрабанду оружия, но не запасных частей.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором рассматривался результаты расследования, проведенного проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом", по масштабному хищению бюджетных средств в оборонном комплексе, Маяков констатировал, что контрабанда товаров в Украине демкриминализована законодательно.

Отвечая на вопрос нардепа Владимира Парасюка о том, что речь идет не просто о контрабанде, но и о многократном завышении стоимости запчастей, представитель СБУ отметил, что контрабандисты законодательство не нарушили.

"К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не совершалась", - сказал он.

Читайте такжеСкандал в оборонке: У Путина рассказали о причастности РФ к контрабанде ради нужд украинской армииМаяков завил в ответ на реплику Парасюка отметил, что БТР через границу не перевозились, а лишь запчасти к ним.

"Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие для ремонта ходовой части, другие запчасти", - отметил силовик.

Маяков добавил, что о хищениях СБУ уже ранее было известно. Эту информацию ведомство получало во время контрразведывательной деятельности.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, эта информация в установленном порядке направлялась в органы предварительного расследования в соответствии с подследственностью. В 2015-2019 годах по материалам Службы безопасности другими правоохранительными органами в этой сфере внесены сведения и начато досудебное расследование по 15 уголовным производствах о хищении имущества и злоупотреблении служебным положением", - сказал представитель СБУ.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

После этого кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

Затем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что контрабанда в Украину запчастей для военной техники, которые производятся только в России, является приемлемой.