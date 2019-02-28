"Ублажать и обслуживать": стали известны новые подробности секс-скандала в ВСУ

28 февраля 2019, 09:58

Полковник Виктор Иванив подходил к Валерии Сикал с непристойностями, а также пытался принудить ее к сексу.

Валерия Сикал и Виктор Иванив
Валерия Сикал и Виктор Иванив / Антикор

24-летняя военнослужащая Валерия Сикал, которая недавно обвинила командира воинской части в Хмельницкой области в сексуальных домогательствах, рассказала новые подробности секс-скандала в ВСУ.

По ее словам, с тех пор, как она прибыла в часть, полковник не давал ей прохода: подходил с непристойными предложениями, пытался принудить к сексу, а за отказ оскорблял и публично унижал. По словам Валерии, он едва не довел ее до нервного срыва.

В интервью Фактам девушка рассказала о том, что похотливый полковник говорил ей, что она "должна быть с ним доброй и покорной" и за это он будет продвигать ее по службе. "Поэтому делай то, что я тебе говорю, — заявил он. — А если откажешься, я все равно сделаю так, чтобы ты передумала. Покажу тебе худшие стороны армии".

Сикал утверждает, что командир также приказывал ей "ублажать и обслуживать проверяющих", которые приезжали в часть с проверкой.

После отказа, по словам Валерии, командир начал публично ее оскорблять. Это происходило даже на совещаниях.

"Увидев меня, он мог прижать к стенке, начать лапать. Мог громко спросить: "Ну что, ты готова? Подмылась, ждешь меня?" А мог обругать матом. Например, как-то я шла, а он ехал сзади на машине, но я его не видела. Когда командир едет в автомобиле, то не должна отдавать ему воинское приветствие. Но он остановился и начал на меня кричать: "Ты что, ох… ла? Почему не отдаешь приветствие? Снимай свою кепку, я тебе туда нас. у, как ты мне в душу нас… ла!" И это при всех.

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Обратиться в полицию Сикал решилась после того, как рассказала о происходящем своему мужу — тоже военному, бывшему добровольцу, служившему в зоне АТО. 

"Как только командир узнал, что я выхожу замуж (а я заранее подала рапорт, чтобы меня отпустили на несколько дней по семейным обстоятельствам), он сразу сказал: "Ты не выйдешь за него замуж. Я тебе не позволю. И не вздумай от него забеременеть. Я сам сделаю тебе ребенка, и ты будешь только со мной", — вспоминает Валерия.

Она утверждает, что обращалась на горячую линию Минобороны, однако вместо конкретной помощи ей посоветовали поговорить с психологом.

"Я обратилась в военную прокуратуру, а там посоветовали с таким заявлением идти в полицию. Еще подавала заявление в Хмельницкую ВСП(Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины. — Авт.). Мне неофициально сообщили, что моя жалоба на командира уже далеко не первая — дескать, обращались и другие женщины. И намекнули, что у полковника хорошие связи в полиции. Впрочем, я и сама это понимала: если руководители полицейских управлений ездят к нему в лесной домик, выводы напрашиваются сами собой. Поэтому в полицию я обращалась уже не в Хмельницкой, а в Винницкой области. В заявлении подробно изложила все, что со мной происходило в части в течение года, и потребовала открыть уголовное производство", - подчеркнула девушка.

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Издание отмечает, что по словам бывшего заместителя подполковника Виктора Мищука, почти каждый день около девяти часов вечера к штабу по вызову командира подъезжал уазик. Командир отправлял водителя в гараж, а сам садился в машину вместе с какой-то из молоденьких военнослужащих и вез ее вроде как на дежурство. Через полтора-два часа они возвращались. В частных беседах эти девочки потом говорили, что командир во время этого дежурства "учил их, как себя вести с мужчиной-самцом".

Военнослужащие также рассказали, как полковник наказывал солдат за пьянство клизмами  и снимал процесс на видео, а также как заставлял исполнять унизительные приказы и угрожал.

Напомним, ранее выяснились новые детали в секс-домогательствах офицера ВСУ к подчиненной. При этом восемь женщин-военных обвинили командира военной части А-1358 Виктора Иванива в сексуальных домогательствах.

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ВСУ секс-скандал домогательство
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