Чат с хореографом Сергеем Костецким

Сергей Костецкий / Личный архив Сергея Костецкого

15 марта, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с хореографом, вокалистом, победителем телевизионного проекта канала "1+1" "Танці з зірками" и участником "Голоса країни" команды Дан Балана Сергеем Костецким.

Во время чата Сергей объяснит, почему он, успешный хореограф, решил попробовать свои силы еще и в вокальном шоу "Голос країни", и поделится своими впечатлениями от участия в этом проекте. Кроме того, Сергей Костецкий расскажет о премьере песни, которая состоится уже в марте, и об участии в Венском балу, где он станет звездным дебютантом в этом году.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.