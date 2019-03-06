"Недопустимое вмешательство": Холодницкий протреагировал на призыв посла США о своем увольнении

Назар Холодницкий / УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прокомментировал призыв американского посла в Украине Мари Йованович к властям страны о его увольнении.

Холодницкий считает, что такое заявление дипломата − недопустимое вмешательство во внутренние дела Украины, сообщат портал Левый берег.

"Знаете, то, что себе позволяет посол другого государства, - это на их совести [...] Я не буду подробнее комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - сказал глава САП.

Напомним, ранее посол США Мари Йованович призвала официальный Киев уволить Холодницкого, поскольку он якобы давал рекомендации подозреваемым о том, как им лучше избежать ответственности за коррупцию.