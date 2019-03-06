В киевском университете Шевченко после секс-скандала уволили преподавателя

Преподаватель вуза приставал к студенткам во время летней практики / Фото: univ.kiev.ua

В Киевском университете имени Тараса Шевченко уволен доцент Института биологии и медицины Петр Романенко после выступления студенток на заседании студенческого парламента в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"С учетом положений Этического кодекса университетского сообщества, принятого на конференции трудового коллектива Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отдельные действия и высказывания доцента Романенко П.А. признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников. Доцента Романенко П.А. приказом от 22.02.2019 года № 08-447-04 освобожден от занимаемой должности", - сказано на сайте университета.

Отмечается, что студентки обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах, которые произошли во время летней практики в Каневе. Девушки заявили, что мужчина "касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе".

После увольнения Романенко в университете разрабатывают систему мер для предотвращения подобных конфликтов в будущем. Проректору Владимиру Бугрову поручили повысить персональную ответственность деканов факультетов и директоров институтов за организацию и контроль проведения практики студентов.

В вузе подчеркнули, что, вопреки неподтвержденным слухам, не будет отменена летняя учебная практика в Каневском природном заповеднике.

Напомним, 24-летняя военнослужащая Валерия Сикал, которая недавно обвинила командира воинской части в Хмельницкой области в сексуальных домогательствах.