Круче, чем вступление в НАТО и ЕС: журналист сообщил ядреные новости о Ядерных силах Украины

Журналист сообщил новости о Ядерных силах Украины. Ядерная бомба, США, B61-12 / strategic-culture

Бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ и журналист Максим Кухар заявил, что в Украине фактически созданы Ядерные силы.

"Не сразу, но правильное решение было принято — Украина должна иметь возможность поражать военные целы на территории вражеских государств. Создание сотен и тысяч ракет, которые смогут с большой точностью уничтожать военные и стратегические объекты за тысячи километров от наших границ — заставит врага хорошо подумать перед нападением", – написал он у себя в Facebook.

По его словам, надо понимать, что это "фактически день рождения украинских сил ядерного сдерживания".

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Кухар подчеркнул, что этот день — это круче чем день вступления в НАТО и ЕС одновременно, потому что дает большую гарантию безопасности.

"Плохо что не два года назад, но хорошо что хоть под выборы — важнейшее решение было принято", – резюмировал он.

Впрочем, в комментариях люди преимущественно отнеслись к новости скептически: "Новый проект по распилу бюджета. Для создания, как вы выразились, ядерных сил нужны не только деньги, но еще и физики, которых в Украине уже нет. Где проводить испытания? И самое главное – это американские санкции. У Госдепа и так очень плохое мнение об украинской власти, а тут еще шантажировать собрались", "А чьи детки запчасти для ракет будут поставлять?", "Разрыв договора о РМСРД может повлечь санкции. Это США можно разрывать договора, а слабым странам – нельзя. Выдержит ли экономика многомиллионные в валюте расходы на строительство ракет?" и т.п.

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