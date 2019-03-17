Порошенко пообещал заставить Путина считаться с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко на встрече с избирателями в Киеве в воскресенье, 17 марта, заявил, что заставит Москву считаться с предложениями Киева по Донбассу.

"Когда Путин (президент РФ Владимир Путин. - Прим.) увидит, что украинцы на выборах проголосовали против тех, кто встает на колени, против капитуляций, он будет вынужден принять позицию Украины и мира о "голубых касках" ООН на Донбассе и другие наши предложения", - приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Он подчеркнул, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах сделает "конкретные шаги" для возвращения оккупированных территорий.

"Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину! После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем", - сказал Порошенко.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.