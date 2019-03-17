Перед митингом Порошенко в Киеве полицейские проверяли надписи на плакатах

Между сторонниками и противниками президента возник конфликт.
В воскресенье, 17 марта, президент Петр Порошенко провел предвыборный митинг в центре Киева на Михайловской площади.
Как отмечает Цензор, подходы к площади были перекрыты кордонами силовиков, при этом людей пропускали через металлоискатели, кроме того, у пришедших на встречу с президентом проверяли надписи на плакатах.
Во время митинга также между сторонниками и противниками президента возник конфликт, один человек был задержан.
Во выступления президента около 10 человек начали выкрикивать "Ганьба!".
"Вскоре один из присутствующих напал на противника президента, разорвав его плакат. В ситуацию вмешалась полиция диалога. Вместо порванного плаката тут же нарисовали еще один.
Ситуация повторилась в самом конце встречи. Мужчина отобрал и разорвал плакат. Хулигана задержала полиция", - пишет издание.
Напомним, 16 марта на митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала радикалов, в результате есть раненый.