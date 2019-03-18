"Весна еще в начале": на улицах Запорожья замелькали обнаженные дамы

Одна из обнаженных женщин пыталась привлечь внимание водителей проезжающих авто.
На улицах Запорожья с наступлением весны заметили несколько женщин, разгуливающих нагишом.
Дамы явно не испытывали стыда, прогуливаться по улицам в костюме Евы, при этом абсолютно не стеснялись окружающих.
На опубликованных видео с автомобильных регистраторов видно, как одна из обнаженных пытается привлечь внимание водителей проезжающих авто, а другая неспешно направляется по своим делам в чем мать родила.
Напомним, в Харькове женщина отказалась оплатить счет в ресторане и полностью разделась.