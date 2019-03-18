"Весна еще в начале": на улицах Запорожья замелькали обнаженные дамы

В Запорожье на улицах заметили голых женщин / Скриншот

На улицах Запорожья с наступлением весны заметили несколько женщин, разгуливающих нагишом.

Дамы явно не испытывали стыда, прогуливаться по улицам в костюме Евы, при этом абсолютно не стеснялись окружающих.

На опубликованных видео с автомобильных регистраторов видно, как одна из обнаженных пытается привлечь внимание водителей проезжающих авто, а другая неспешно направляется по своим делам в чем мать родила.

Напомним, в Харькове женщина отказалась оплатить счет в ресторане и полностью разделась.