Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето

Синоптики отмечают, что осень в 2019 году начнется уже в середине августа.
Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук сделал прогноз на предстоящее лето – оно будет поздним и непродолжительным.
"Лето наше стало короче. Лето наше начинается с середины июня и заканчивается в середине августа", - цитируют Украинские новости заведующую отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазиру Мартазинову.
По данным метеорологов, в начале лета средняя температура будет колебаться от 15-17 градусов на западе до 17-19 градусов в центре и на востоке.
Отмечается, что в июле начнется похолодание с сильными ливнями, шквальными ветрами и градом.
Синоптики прогнозируют, что уже 15 августа в Украине начнется ранняя и затяжная осень.
Как ранее сообщалось, по данным лабораторных наблюдений за атмосферой и океаном США, весна в Украине будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет достаточно изменчивой.
Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах.