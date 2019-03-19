На Донбассе "грохнули" гнездо российских "секс-меньшинств" — экс-боец ВСУ

На Донбассе уничтожена позиция противника, сообщил бывший боец ВСУ / Скриншот видео с facebook.com/Александр Гром

Бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины Александр Гром сообщил, что на Донбассе воины в ходе Операции объединенных сил уничтожили гнездо представителей российских "секс-меньшинств".

По позиции был нанесен удар из противотанкового ракетного комплекса, по данным разведки, уничтожены два боевика "Дырляндии" (самопровозглашенной "ДНР"), написал экс-военный в Facebook.

Гром добавил, что оператор ПТРК четко "завел" плюшку прямо в гнездо "ватрушки".

"Воины Объединенных cил молниеносно уничтожили гнездо представителей российских секс-меньшинств на Донбассе…", — отметил автор.

#адекватна_відповідь #200_бригада #ООС Воїни Об'єднаних Сил блискавично знищили гніздо представників російських сексменшин на Донбасі. Оператор ПТРК чітко "завів" плюшку прямо у гніздо ватрушки. За даними розвідки два кукарєота Дирляндії поповнили ряди 200 бригади. Підписуйтесь на канал https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg, ставте лайки)) Рухаємося далі! Опубликовано Александром Громом Понедельник, 18 марта 2019 г.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.