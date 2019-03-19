Набсовет Нафтогаза предлагает Кабмину оставить Коболева главой компании – СМИ

Коболев / УНИАН

Набсовет НАК Нафтогаз Украины предлагает Кабмину обновленный состав правления, в котором действующий глава компании Андрея Коболев останется на своей должности. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на свои источники.

Кроме того, предлагается прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренка и Юрия Колбушкина.

Персональный состав правления по предложению НАК выглядит следующим образом:

Председатель правления — Андрей Коболев.

Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.

Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.

Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Как известно, решение о продлении на год контракта с главой правления НАК Коболевым Кабинет министров будет принимать на заседании 20 марта.

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев ранее заявил, что решение правительства относительно конкурса на нового руководителя компании противоречит украинскому законодательству и идеологии реформирования НАК.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен с 23 марта провести открытый конкурс на должность главы правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.