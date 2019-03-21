В центре Одессы голый мужчина бросался на людей, опубликовано видео 18+

Обнаженного мужчину задержали и отправили в медучреждение, отметили в полиции.
В среду поздно вечером, 20 марта, в центре Одессы на улице правоохранители задержали обнаженного мужчину, который бегал и бросался на людей.
Голый мужчина задержан на ул. Успенской, он был в неадекватном состоянии, сообщили УНИАН в Управлении патрульной полиции на Одесчине.
По данным агентства, задержанного увезла в медучреждение специализированная медицинская бригада, которую вызвали копы.
В полиции подчеркнули, что во время задержания были применены спецсредства — наручники, поскольку злоумышленник бросался на людей.
В Сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как в Одессе буянил обнаженный мужчина. Внимание, видео 18+!
Напомним, в январе в Киеве в супермаркете на Шулявке случилось чрезвычайное происшествие — голый мужчина бегал возле прилавка с бананами, но успел скрыться до прибытия копов.