В центре Одессы голый мужчина бросался на людей, опубликовано видео 18+

В Одессе обнаженный мужчина бросался на людей, его задержали копы / 7kanal.com.ua

В среду поздно вечером, 20 марта, в центре Одессы на улице правоохранители задержали обнаженного мужчину, который бегал и бросался на людей.

Голый мужчина задержан на ул. Успенской, он был в неадекватном состоянии, сообщили УНИАН в Управлении патрульной полиции на Одесчине.

По данным агентства, задержанного увезла в медучреждение специализированная медицинская бригада, которую вызвали копы.

В полиции подчеркнули, что во время задержания были применены спецсредства — наручники, поскольку злоумышленник бросался на людей.

В Сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как в Одессе буянил обнаженный мужчина. Внимание, видео 18+!

Напомним, в январе в Киеве в супермаркете на Шулявке случилось чрезвычайное происшествие — голый мужчина бегал возле прилавка с бананами, но успел скрыться до прибытия копов.