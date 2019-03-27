Самый неприятный день недели: кому в Украине больше всего не повезло с погодой

27 марта 2019, 08:35

Неделя выдастся облачной.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода на 7 дней обещает украинцам холода и заморозки.

Погода в Украине установится морозная, облачная плюс страна будет находится в зоне высокого давления. Самым неприятным и дискомфортным днем недели будет среда.

Кроме того, Украину со вторника накроет геомагнитный шторм, пик которого придется на четверг.

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Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что "замечательная погода – солнечная и теплая, с температурой воздуха +11-15 градусов" доберется до нас к концу недели.

Погода на сегодня

27 марта в Украине будет холодно и снежно. Температура опустится на несколько градусов. Теплее всего будет на юго-востоке страны.

Погода в Киеве 27 марта будет мерзенькой: снег сменится дождем. Температура днем до +4 градусов. Подробнее читайте в нашем материале "Зима присела на дорожку": синоптик предупредила украинцев о морозах и мокром снеге.

Погода в Украине 27 марта: карта

Погода на завтра

Погода в Украине 28 марта будет мало отличаться от предыдущих дней: прохладно и облачно. Столбики термометров днем поднимутся до +8 градусов.

Погода в Киеве 28 марта будет облачной с самого утра, но без осадков.

Погода в Украине 28 марта: карта

Погода в Украине 29 марта

Погода в Украине 29 марта обещает долгожданное потепление: столбики термометров дотянутся до отметок +10-11 градусов. И это потепление задержится.

Погода в Киеве 29 марта будет облачной, но без осадков.

Погода в Украине 29 марта: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 30-31 марта будет теплой.

"По предварительным прогнозам, в день тишины и в день выборов президента Украины, 30 и 31 марта, в Украине ожидается прекрасная погода: ясно, солнечно и тепло, +14-19 градусов", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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