"У моей жены там родственники": нарпед Лещенко высказался за мир с Россией

Сергей Лещенко убежден, что нужно стремиться к диалогу с оккупированными территориями / УНИАН

Народный депутат Сергей Лещенко озвучил свою лояльную позицию относительно страны-агрессора и заявил, что нужно налаживать контакт с оккупированными территориями.

"Там у людей параноидальные страхи насчет Украины. У моей жены там родственники, и я вижу, насколько велико там воздействие российской пропаганды. А украинская власть часто при Порошенко эти страхи лишь усиливала... Вот я сейчас спонтанно подумал, сидя тут за столом, что следующий президент на волне популярности мог бы посетить оккупированные территории. Вот это был бы ход, это был бы сигнал!" – сказал парламентарий в интервью Новой газете.

По словам Лещенко, нет ничего предосудительного в работе украинцев в России, поэтому важно облегчить людям коммуникацию с работодателями.

"Когда украинец привозит деньги из России, я считаю, он усиливает украинскую экономику. Для меня это намного важнее. Вообще мне кажется, патриотизм не должен выходить за рамки здравого смысла", - добавил он.

Напомним, ранее Лещенко предположил, что в случае, если Петр Порошенко не сможет переизбраться на второй срок во время президентских выборов-2019, то он уедет в Испанию или Молдову.