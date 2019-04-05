"Уже скоро": Пальческий и Гордон на пару внезапно пообещали важные перемены

Телеведущий и журналист выступили с совместным заявлением.
Телеведущий Андрей Пальчевский и журналист Дмитрий Гордон неожиданно выступили с совместным заявлением, пообещав неотвратимые важные перемены, причем в самое ближайшее время.
Соответствующий ролик они выложили на странице Пальчевского.
"Я хотел сказать для тех, кто волнуется – мы находим с ним общий язык", — заверил Пальчевский.
Его поддержал и сам Гордон: "Как всегда и находили. И будем находить".
А в заключение Гордон заявил, что перемены в Украине "обязательно будут, причем очень скоро".
Напомним, именно в интервью, взятом журналистом Дмитрием Гордоном, Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты. Шоумен тогда поведал, что на решение по поводу политической карьеры сильно влияет его семья.
Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).