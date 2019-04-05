Курить или не курить – выбор каждого человека. А современные технологии позволяют сделать эту привычку менее вредной для здоровья. Множество научных исследований доказали, что основной вред здоровью человека при курении наносят вредные продукты горения, которые образуются при сгорании табака и бумаги. Еще несколько лет назад альтернативой обычным сигаретам были вейпы и электронные сигареты. Но их минус в том, что там вообще нет табака – основного ингредиента, который как раз и ценят курильщики.

Более того, в последние годы против обычных сигарет развязалась настоящая война. И тут противников курения понять можно. Едкий запах от обычных сигарет глубоко въедается в окружающие предметы и одежду, и от него достаточно сложно избавиться. Более того, дым от обычных сигарет – результат горения – также вредит окружающим.

IQOS: что это такое

Но ученые швейцарской лаборатории решили исправить ситуацию и дать возможность курильщикам насладиться употреблением табака, но при этом – с минимальным ущербом для своего здоровья и дискомфортом для окружающих. Продуктом их трудов стала система нагревания табака IQOS. Она не похожа ни на традиционные сигареты, ни на вейпы, ни на другие электронные альтернативы курения.

Температура горения обычной сигареты достигает 900 градусов, и как уже упоминалось, во время этого процесса вместе с дымом выделяются вредные химические элементы, например, аммиак, канцерогенные смолы, угарный газ. Помимо этого, горение сигареты несет еще и другую угрозу – уронив горящую сигарету или даже тлеющий окурок, можно прожечь одежду или мебель, или вообще устроить пожар.

При использовании IQOS все происходит совсем иначе. Стик с табаком в девайсе не горит, а только нагревается до температуры около 300 градусов.

Год с IQOS: плюсы и минусы

У каждого человека свои причины, почему он курит и продолжает это делать, но это наш выбор. Уже год, как я перешел с обычных сигарет на IQOS, употреблять больше или меньше я не стал. Я и от обычных сигарет мог отказаться на несколько дней, а то и пару недель. С IQOS, лично мне воздерживаться от курения стало еще проще. Правда, первые пару недель расход IQOS был выше. Это можно связать с тем, что стики из-за отсутствия гари по вкусу мягче, чем обычные сигареты, но к этому быстро привыкаешь и возвращаешься в привычный ритм.

Один из явных плюсов, который замечается мгновенно – отсутствие резкого неприятного сигаретного запаха. Аэрозоль IQOS, конечно, тоже имеет свой запах. Но он не такой навязчивый, не въедается в одежду, и быстро и легко выветривается из помещения.

Также после перехода на систему нагревания табака у меня улучшилось качество сна – он стал более крепким и спокойным. Помимо этого, уменьшилась еще одна проблема, знакомая курильщикам – одышка при физических нагрузках. Также с IQOS исчезла проблема с кашлем, что тоже неплохо для человека с хроническим бронхитом. Помимо этого, есть еще одна интересная деталь. Все мы любим посидеть с друзьями по вечерам с бокалом какого-либо алкоголя. Так вот – самочувствие что во время посиделок, что на следующий день при использовании IQOS заметно лучше, чем при курении обычных сигарет.

К слову о друзьях. Практически все мои друзья, которые курят – уже перешли на IQOS и также отмечают положительные изменения. И возвращаться к традиционным сигаретам вряд ли кто-то будет. Как минимум из-за того, что на фоне чистого вкуса IQOS обычные сигареты становятся настолько противными и неприятными, что трудно даже докурить эту сигарету. Все познается в сравнении, и обычные сигареты явно проигрывают по всем параметрам.

Я курю около 10 лет, и решение перейти на IQOS не было полностью спонтанным решением. Кто-то из друзей уже использовал эту систему нагревания табака, рассказывал о своих впечатлениях. Плюс было желание отказаться от вредных сигарет. Но к IQOS я все равно присматривался условно долго - действительно ли "айкос" лучше сигарет, или же это просто качественные маркетинговые уловки. Окончательное решение было принято после встречи с одними из родственников. Человек курил пару десятков лет традиционные сигареты, и больше года назад перешел на IQOS. И за это время его легкие стали чище, что отметил его лечащий врач.

Разобраться с использованием девайса достаточно просто, хотя для удобства к нему прилагается небольшая инструкция.

Хватает ли одного стика IQOS, чтобы накуриться, как обычной сигаретой? Мне – да, как и большинству друзей. Хотя по словам одного из них – иногда и одного стика ему бывает много.

Один из условных минусов, которые можно отнести и к плюсам одновременно – возможность курить в помещениях, и многие развлекательные заведения уже стали IQOS Friendly. С одной стороны, это неплохо – не надо постоянно куда-то выходить, оставлять вещи или носить их с собой. С другой стороны, употребление IQOS возрастает – хотя учитывая значительно меньший вред для здоровья – это не такая уж и проблема.

Также не стоит забывать, что данный девайс – все-таки электронное устройство, к которому нужно более бережно относиться, чем к обычным зажигалкам, чтобы не сломать. Хотя я свой уже несколько ронял, но на качестве его работы ни на внешнем виде это не сказалось. К тому же у IQOS очень достойного уровня сервис, построенный по эппловскому образцу. Поломанное устройство просто заменяют на новое без лишних вопросов. Мне самом воспользоваться не пришлось, но наслышан от друзей.

Также, к условным минусам можно отнести необходимость следить за уровнем заряда устройства. Конечно, искать розетку каждый день не нужно, полного заряда мне хватает на несколько дней в зависимости от интенсивности использования. Но если забыть зарядить, а под рукой не окажется ничего – то придется немножко потерпеть. Хотя для меня этой проблемы практически не существует – я могу подзарядить свой держатель в устройстве друзей либо коллег на работе.

Также раньше нельзя было выкурить два стика подряд – ему нужно было время зарядится. Но Philip Morris International уже решил эту проблему, выпустив несколько месяцев назад третье поколение IQOS в двух моделях - IQOS 3 и IQOS 3 MULTI (айкос мульти). Я не смог пройти мимо новинки и уже несколько месяцев наслаждаюсь усовершенствованным девайсом.

IQOS 3 и IQOS 3 MULTI: что новенького

Чем же новый IQOS отличается от предыдущего поколения? Во-первых, что сразу бросается в глаза – измененный дизайн, который стал более стильным. Естественно, улучшились и технические характеристики устройства – возросла скорость зарядки держателя, что сократило время между перекурами. Увеличился срок службы батареи, появилась функция сигнализирования о готовности к работе с помощью легкой вибрации.

Ассортимент колпачков и накладок разных цветов позволяет персонализировать свой девайс. Также среди аксессуаров появились органайзеры, в которых можно разместить сам девайс, пачку стиков, которые в большинстве стран мира продаются под брендом HEETS, а также инструмент для чистки держателя, который идет в комплекте. Правда, после нескольких месяцев использования очиститель все же стоит заменить на новый – это, все-таки, скорее расходник, чем аксессуар долговечного использования.

Не менее привлекательно выглядит вторая модель IQOS нового поколения – Multi. Его основное отличие и преимущество – моноблок, который можно использовать несколько раз подряд. IQOS 2,4 Plus и IQOS 3 состоят из зарядного устройства, которое легко помещается в ладони, и держателя для стиков – который нужно доставать перед использованием и вставлять обратно после, чтобы он снова подзарядился.

IQOS 3 Multi имеет формат "все в одном" и позволяет использовать до 10 стиков подряд без подзарядки. Но это скорее удобное дополнение к основным девайсам, нежели полноценная замена. Ему хоть и не нужно время на подзарядку после каждого использования, но основной девайс обеспечивает около 20 сеансов использования, хоть и с несколько минутными перерывами на подзарядку держателя.

Что еще отличает третье поколение от предыдущего – разные типы разъемов для зарядки. У третьего поколения уже другой порт (Type C), и зарядки от предыдущих поколений к нему не подходят.

Что можно сказать о стиках HEETS. Они представлены в шести разных вкусах: насыщенный Amber, классический Yellow, ментоловый Turquoise, лесные ягоды с ментолом Purple, а также новые для нашего рынка - насыщенный Bronze с нотками какао и сухофруктов и Green Zing - ментоловый аромат с нотками пряных трав и цитрусовых. Лично я отдаю предпочтение классическому Yellow из-за его мягкости. Bronze и Purple как по мне – слишком специфические, хотя это дело вкуса.

В использовании стиков я заметил один минус - даже из одной пачки, могут тянуться по-разному, и иногда замечаешь, что некоторые как-то слабо тянутся. С чем это связано, мне сложно сказать.

Для меня IQOS стал отличной заменой сигаретам, когда не хочется отказываться от самого процесса, но есть желание избавиться от множества недостатков традиционного курения.

А для тех, кто сомневается, стоит ли переходить на IQOS, есть возможность взять устройство на тестовый период на неделю, и потом уже принимать решение. Тест-драйв можно бесплатно взять на официальном сайте iqos.ua.