"Надеюсь, ты не ссыкуха": Янина Соколова вызвала на дебаты телепрогандистку Скабееву

Янина Соколова / Детектор медиа

Известная украинская актриса и телеведущая Янина Соколова кинула через Facebook вызов на дебаты российской телепропагандистке Ольге Скабеевой на дебаты.

"Раз ты во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова — Скабеева. Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Надеюсь, ты не ссыкуха", — говорится в видеообращении украинки.

Соколова также добавила, что дает Скабеевой на решение и ответ ровно сутки.

Напомним, ранее Ольга Скабеева решила "блеснуть чувством юмора" и презентовала видеоролик о своей готовности баллотироваться в президенты Украины.